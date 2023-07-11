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مندوبا عن رئيس الوزراء.. وزير الصحة يفتتح ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية في الأردن

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن رئيس الوزراء.. وزير الصحة يفتتح ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية في الأردن

وطنا اليوم: مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية السادس والعشرين تحت عنوان “مستقبل صناعة البدائل الحيوية في البلدان العربية”، في قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية بمكة مول.

وشهد الملتقى، الذي نظمه الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية، مشاركة عربية ودولية، وممثلين عن الهيئات الصحية العربية والاجنبية والمعنيين بصناعة الأدوية في البلدان العربية، ومحاضرين من الأردن الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وسوريا والعراق والجزائر وتونس ومصر وسلطنة عمان واليمن.

وافتتح الهواري المعرض الذي يقام على هامش الملتقى ويستمر لثلاثة أيام، ويشارك به شركات متخصصة بصناعة الأدوية والمعدات والتجهيزات والأجهزة المختبرية الخاصة بالصناعات الدوائية.


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