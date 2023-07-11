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شقير : السلطة الخامسة أداة رقابية اقوى من السلطة الرابعة

منذ ساعة واحدة
شقير : السلطة الخامسة أداة رقابية اقوى من السلطة الرابعة

 

 

وطنا اليوم – في لقاء جمعه مع مدير هيئة الاعلام السابق المحامي طارق ابوالراغب في برنامج صوت المملكة ، قال الخبير في قوانين الإعلام  يحيى شقير إعلام السلطة الخامسة أداة رقابية اهم من السلطة الرابعة كثير من الأردنيين تظلموا أمام السلطة الخامسة وهي السوشل ميديا وتم رد اعتبارهم اسرع من اللجوء إلى القضاء .

وقال شقير محاولة الحكومة عمل درع للوقاية من ان تتكلم الناس على الحكومة والدليل على ذلك ان اخر مؤشر لحرية الصحافة الاردن تراجع 26نقطة بتاريخ الاردن هذا لم يحدث الصومال في هذا المؤشر ترتيبها افضل من الاردن وهذا لا يليق لدولة في مئويتها الثانية 


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