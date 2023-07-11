سكان الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي إن الأردن على موعد مع زخات شهب “البرشاويات” التي تعتبر واحدة من أكثر زخات الشهب لمعانا في السماء.

وأضاف السكجي في تصريح الثلاثاء، أن الظاهرة الفلكية ستحدث ما بين 17 تموز /يوليو و 24 أب /أغسطس، مشيرا إلى أن ذروة الزخات الشهابية في تكون في 13 من الشهر المقبل.

بقايا مذنب

ولفت إلى أن هذه الشهب هي بقايا مذنب “سوفت تيوتل” والذي يدور حول الشمس مرة كل 135 سنة، وسميت بشهب البرشاويات نسبة الى كوكبة برشاوس لانها تظهر وكأنه مركز الاشعاع الشهابي.

وبحسب السكجي، تظهر الشهب في هذه الحالة الفلكية الممتعة عندما تقترب بعض مخلفات المذنبات من مدار الأرض والتي هي بأحجام حبيبات الرمل (بحجم حبة العدس) وتدخل في الغلاف الجوي بسرعة قد تصل إلى 60 كيلومتر في الثانية وتتفاعل مع مكوناته، وتؤين الهواء، وتحترق على ارتفاعات من 70 إلى 100 كم لينتج عنها الشهاب.

وأردف قائلا ” أما اذا كانت أكبر قليلا مثل حبة الفاصوليا فتحدث كرة نارية ممتدة وبالوان زاهية”.

الزخات الشهابية

ويعتبر الأردن من المناطق التي ينصح بها مشاهدة هذه الزخات الشهابية بسبب بعض المعايير الفلكية مثل صفاء الجو وقلة الغيوم في هذه الفترة من السنة، إذ تشاهد هذه الشهب من معظم مناطق الأردن وخاصة في مناطق الجنوب والشرق مثل ووادي رم وصحراء الأزرق ومناطق البادية الشمالية بالإضافة الى المناطق الريفية، حيث يمكن مشاهدة زخات الشهب والكرات النارية بالعين المجردة من سماء الاردن.

ويكون مركز الاشعاع الشهابي على يمين كوكبة ذات الكرسي (كاسيوبيا) وفوق كوكبة الزرافة الخافتة وعلى يسار القمر.

منظمة الشهب العالمية

وأعلنت منظمة الشهب العالمية في تشرين الثاني /نوفمبر 1999 أن الأردن هو الأفضل عالميا في رصد شهب مشابهة تسمى شهب الأسديات، إذ نظمت الجمعية الفلكية الاردنية بالتعاون مع منظمة الشهب العالمية مخيم ومؤتمر حضره العديد من الفلكيين والخبراء من دول العالم.

ونشرت أبحاث علمية حول ظاهرة شهب الأسديات ونشرت هذه الأبحاث في مجلات علمية محكمة بالاضافة الى نشر بعض الصور التي التقطت في مخيم الجمعية في الأزرق في مواقع عالمية منها موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وللجمعية الفلكية الأردنية تاريخ طويل في رصد عواصف وزخات الشهب، وتقوم برصدها وتوثيقها من خلال مخيم الجمعية الدائم في منطقة الأزرق، الذي هو مِن أقدم المخيمات الفلكية في المنطقة العربية.

ويبدأ موسم شهب البرشاويات في 17 تموز/يوليو بمعدلات قليلة، ويزداد معدل عدد الشهب في الساعة بحيث تكون ذروة زخات شهب البرشاويات يوم 13 آب /أغسطس ثم يبدأ هذا المعدل بالانخفاض حتى 24 آب /اغسطس.

منظمة الشهب العالمية

وبحسب منظمة الشهب العالمية يقدر معدل زخات الشهب حوالي 50-60 شهاب في الساعة، وفي هذه السنة يكون احتمال رؤية هذه الزخات عالية بسبب إضاءة القمر المنخفض، وخاصة في المناطق التي تقل فيها نسب التلوث الضوئي في الأرياف والصحاري والمناطق البعيدة عن المدن الرئيسية، وأفضل الأوقات لمشاهدة هذه الشهب في الفترات ما بين منتصف الليل والساعات الاولى من الصباح، ولعشاق مشاهدة هذه الشهب في الأردن يمكن النظر الى السماء في اتجاه الشمال الشرقي بزاوية سمتية 20 درجة تقريبا وعلى زاوية ارتفاع من 50 الى 60 درجة