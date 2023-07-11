هكذا ردت طهبوب على “ميم”

وطنا اليوم – قالت النائب السابق ديما طهبوب في ردها على مانشرته وطنا اليوم من قيام حساب لجماعة (ميم) (الشواذ جنسياً) يمهاجتمها عبر حسابهم: اتبنى ما يريده وطني وشعبي

واضافت طهبوب بأن هذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها هذا الموقع بمثل هذه الحملات التي تنضح بالكراهية والتحريض والشيطنة واغتيال الشخصيه ناهيك عن المغالطات الكثيرة في منشوراتهم وانصاف الحقائق.

واضافت أنا أتعامل مع اي قضية بما يمليه علي ضميري وديني وقوانين بلدي والأمر ليس شخصيا فلقد أثبت الشعب الأردني بغالبيته مرارا وتكرارا رفضه التام لكل اشكال الشذوذ في المجتمع الاردني وكممثل سابق للشعب اتبنى ما يريده وطني وشعبي هذا الشعب الوطني الاردني المحافظ الملتزم.

وكانت حساب جماعة “ميم” الشواذ في الاردن قد هاجم النائب السابق ديما طهبوب ونشرت وطنا اليوم هجوم الشواذ على ديما طهبوب.