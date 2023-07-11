بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هكذا ردت طهبوب على “ميم”

منذ 40 دقيقة
هكذا ردت طهبوب على “ميم”

وطنا اليوم – قالت النائب السابق ديما طهبوب في ردها على مانشرته وطنا اليوم من قيام حساب لجماعة (ميم) (الشواذ جنسياً) يمهاجتمها عبر حسابهم: اتبنى ما يريده وطني وشعبي

واضافت  طهبوب بأن هذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها هذا الموقع بمثل هذه الحملات التي تنضح بالكراهية والتحريض والشيطنة واغتيال الشخصيه ناهيك عن المغالطات الكثيرة في منشوراتهم وانصاف الحقائق.
واضافت أنا أتعامل مع اي قضية بما يمليه علي ضميري وديني وقوانين بلدي والأمر ليس شخصيا فلقد أثبت الشعب الأردني بغالبيته مرارا وتكرارا رفضه التام لكل اشكال الشذوذ في المجتمع الاردني وكممثل سابق للشعب اتبنى ما يريده وطني وشعبي هذا الشعب الوطني الاردني المحافظ الملتزم.

وكانت  حساب جماعة “ميم” الشواذ في الاردن قد هاجم النائب السابق ديما طهبوب ونشرت وطنا اليوم هجوم الشواذ على ديما طهبوب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:18

مباحثات رسمية بين الصفدي وآل الشيخ بمقر مجلس الشورى السعودي

11:12

الخصاونة يعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2024‏

11:05

جدل ساخن في مصر عن أسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية

10:54

دراسة تدق ناقوس الخطر من موجات الحر بأوروبا

10:34

الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد بحق المتسببين بحادثة بنايتي اللويبدة

10:20

#عاجل الأمن يكشف هوية مرتكب حادثة دعس أفضت إلى وفاة شخص بعد 23 عاما

10:10

مدرب أمريكي شهير نسى هاتفه فى مطعم فاكتشفوا الكارثة

10:09

كفانا بكاء علی اللبن المسكوب!!!

10:03

الموت الرجعي يهدد حمضيات الغور

09:53

إنقاذ شخصين علقا في أحد جبال العقبة

09:46

وفاة شخصين بينهما طفل بحادثي دعس في عمان

09:41

فرصة استثمارية لإنشاء فندق تراثي في عمّان

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023