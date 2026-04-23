إطلاق أكبر بالون يحمل العلم الأردني في رحاب بني حسن

وطنا اليوم:في مشهد وطني مهيب يعكس أسمى معاني الانتماء والولاء، شهدت منطقة رحاب بني حسن إطلاق أكبر بالون يحمل العلم الأردني، في مبادرة مميزة جسدت حب الوطن واعتزاز أبنائه برايته الهاشمية الغالية.
وجاءت هذه الفعالية لتؤكد عمق الروح الوطنية المتجذرة في وجدان الأردنيين، وتعزز قيم الفخر والانتماء، حيث ارتفع العلم الأردني عالياً في السماء كرمز للعزة والكرامة، في لوحة وطنية لاقت تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من الحضور.
كل الشكر والتقدير لبلدية رحاب بني حسن وللدكتورة لينا الزعبي رئيس لجنة بلدية رحاب على هذه المبادرة المميزة التي ترفع اسم الأردن عاليا


