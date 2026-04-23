بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقترح باكستاني.. فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار عن إيران

ساعتين ago
وطنا اليوم:فيما تبذل باكستان جهوداً حثيثة لجمع وفدي واشنطن وطهران لمواصلة الجولة الثانية من المفاوضات، أفادت مصادر، بأن إسلام آباد ستنقل مقترحات وأفكاراً جديدة قد يكون من بينها رفع جزئي للحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على إيران مقابل فتح مضيق هرمز.
وذكرت المصادر ذاتها، أن هناك “تفاؤلاً حذراً” تجاه إمكانية حدوث خرق واستئناف التفاوض من جديد.
لكنّ مسؤولاً باكستانياً أكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة لكن الرد لم يصل بعد.

توقعات بإحراز تقدم
أتى ذلك، فيما أكد وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، اليوم الخميس، خلال لقائه السفيرة الأميركية في إسلام آباد ناتالي بيكر، أن بلاده تتوقع إحراز تقدم مع إيران بشأن المفاوضات.
كما شدد على أن تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار شكل خطوة مهمة لتخفيف التوتر.
إلى ذلك، أعرب الوزير عن أمله بأن تتيح واشنطن وطهران فرصة لحل دبلوماسي وسلمي، وفق ما نقلت وسائل إعلام باكستانية.

فرصة أخيرة
في حين أوضحت مصادر أنه “لا موعد محدداً حتى الآن للجولة الثانية من المفاوضات”. لكنها أكدت أن المساعي الباكستانية مستمرة.
وكان الرئيس الأميركي أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر الثامن من أبريل، بغية إفساح المجال للحل الدبلوماسي.
لكنه حذر من أن طهران أمام فرصة أخيرة من أجل الإتيان برد أو مقترح موحد بشأن المطالب الأميركية.
في حين أفاد مصدر أميركي ومسؤول في البيت الأبيض، أمس، بأن ترامب مستعد لتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، من أجل إعادة إطلاق العملية الدبلوماسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من تجمع أبناء محافظة الكرك

16:48

الدفاع المدني يتعامل مع انهيار إنشائي في عمّان

16:43

وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

16:20

وفيات الخميس 23-4-2026

15:59

تنقلات قضائية تشمل مناصب قيادية – أسماء

15:47

إطلاق أكبر بالون يحمل العلم الأردني في رحاب بني حسن

15:39

تعيين مجلس أمناء المتحف الوطني للفنون الجميلة برئاسة الاميرة وجدان (اسماء)

14:59

ملياردير أوكراني يشتري أغلى منزل سكني في التاريخ مقابل 550 مليون دولار

14:46

تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

14:42

الأمن العام يوجه رسالة للمتنزهين في عطلة نهاية أسبوع

14:34

الأوروبي للتنمية : مشروع الناقل الوطني أساسي لضمان الأمن المائي للأردنيين

14:28

جامعة البترا تحصد المركز الأول الذهبي بين الجامعات الأردنية في المسابقة الوطنية للعلوم النووية 2026

وفيات
