تعيين مجلس أمناء المتحف الوطني للفنون الجميلة برئاسة الاميرة وجدان (اسماء)

3 ساعات ago
وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين مجلس امناء المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة وجدان بنت فواز مهنا الهاشمي، وعضوية المذكورين تالياً لمدة اربع سنوات اعتباراً من تاريخه.
وجاء ذلك استناداً لاحكام المادة (٤-أ-١) من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة (٢٠٢٦):

– صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوى بنت علي بن نايف

– معالي السيدة سهير عبد الرحمن مصطفى العلي

– سعادة السيد اسامه جابي جورج غنوم

– سعادة السيد ايمن خالد محمد أبو شرخ

– سعادة السيدة تيماء سعاد” سعيد توفيق خوري

– سعادة السيدة ديناتانيا عدنان حنا هلسة

– سعادة السيدة ريم مضر محمد بدران

– سعادة السيد شريف يعقوب فهمي أبو خضرا

– سعادة السيدة شرمين صبحي وفا الدجاني

– سعادة المهندسة مي نايف محمد البطاينة


