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الشواذ يهاجمون ديما طهبوب

منذ 9 دقائق
الشواذ يهاجمون ديما طهبوب

 

وطنا اليوم- اعلن تجمع يطلق على نفسه اسم (ميم) للشواذ عن اطلاق حملة ضد النائب السابق ديما طهبوب وكانت طهبوب قد هاجمت في وقت سابق هذا التجمع الذي ينشر اخبار وتجمعات الشواذ في الاردن وجاء في مهاجمة (ميم) لديما طهبوب بانها تمثل الجناح السياسي للاتجاه الاسلامي في الاردن وعرفها الحساب على انها برلمانية سابقة وكاتبة ومؤثرة اجتماعيا.

وفي الأردن ثمّة تباين كبير في ما يخص ملف المثلية الجنسية، ففي الوقت الذي يعد فيه تغيير الجنس جريمة قد يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تبلغ 15 عاماً منذ عام 2018، لا يوجد أي اعتراف قانوني ورسمي بالعلاقات المثلية، لكن ثمّة محاولة لغض الطرف عن الحالات الفردية غير العلنية، ويرفض المجتمع الأردني بأغلبيته المثلية الجنسية باعتباره مجتمعاً محافظاً.


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