تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل ساعات العمل ليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2026 فقط، وذلك وفق التوقيت التالي:
المغادرون العرب: من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا.
الدبلوماسيون و(VIP): من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:30 عصرًا.
المجموعات السياحية والمركبات الخاصة: من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا.
وأوضحت الإدارة أن العمل سيعود إلى طبيعته صباح يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.
ملاحظة:
يُطلب من جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة على الأقل.
للاستفسار:
0096264295616
0096264295617
0096253581030