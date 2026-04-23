تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل ساعات العمل ليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2026 فقط، وذلك وفق التوقيت التالي:

المغادرون العرب: من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا.

الدبلوماسيون و(VIP): من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:30 عصرًا.

المجموعات السياحية والمركبات الخاصة: من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا.

وأوضحت الإدارة أن العمل سيعود إلى طبيعته صباح يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.

ملاحظة:

يُطلب من جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة على الأقل.

للاستفسار:

0096264295616

0096264295617

0096253581030