الدفاع المدني يتعامل مع انهيار إنشائي في عمّان

الدفاع المدني يتعامل مع انهيار إنشائي في عمّان

وطنا اليوم:شهدت إحدى مناطق العاصمة عمّان، عصر اليوم الخميس، حادثة انهيار إنشائي، استدعت تدخل كوادر الدفاع المدني التي هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ.
وباشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتفتيش في موقع الانهيار، تحسبًا لوجود عالقين تحت الأنقاض، فيما تولت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المنطقة.


