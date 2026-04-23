وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

ساعتين ago
وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

وطنا اليوم:وصلت إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة من الأردن، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية دولية مشتركة، محملة بالمواد الغذائية والخيم والاحتياجات الإغاثية الأساسية.
وتكونت القافلة من 19 شاحنة شاركت فيها إلى جانب الأردن 10 دول صديقة والاتحاد الأوروبي، وفق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وكان الأردن أرسل 40 شاحنة خلال الأسابيع الماضية لدعم الأشقاء في لبنان استجابة للأوضاع الإنسانية هناك.
وبينت الهيئة أن هذا الجهد لمساندة لبنان جاء بتوجيهات ملكية ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وشارك في هذا الجهد الإغاثي كل من سويسرا، وأستراليا، وكندا، ورومانيا، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، وألمانيا، وسنغافورة، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب الأردن.
وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن هذا التحرك يأتي لضمان إيصال المساعدات بكفاءة عالية وسرعة ووفق أعلى معايير العمل الإنساني.
وشدّد على أن هذه القافلة ترسخ الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بما هي مركز إقليمي للعمل الإنساني، ومركز موثوق لتنسيق الجهود الدولية، بما يعزّز من أثر الاستجابة الإنسانية والإغاثية، ويعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة بالهيئة كمنصة تنسيقية ولوجستية للعمل الإنساني.
وأضاف الشبلي أن الهيئة مستمرة في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية بما يواكب حجم الاحتياجات، ويترجم الالتزام الأردني الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف. كما وجّه الشبلي الشكر للجمهورية العربية السورية على جهودها في تسهيل مرور القافلة عبر أراضيها.


24 ساعة
16:59

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من تجمع أبناء محافظة الكرك

16:48

الدفاع المدني يتعامل مع انهيار إنشائي في عمّان

16:20

وفيات الخميس 23-4-2026

16:11

مقترح باكستاني.. فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار عن إيران

15:59

تنقلات قضائية تشمل مناصب قيادية – أسماء

15:47

إطلاق أكبر بالون يحمل العلم الأردني في رحاب بني حسن

15:39

تعيين مجلس أمناء المتحف الوطني للفنون الجميلة برئاسة الاميرة وجدان (اسماء)

14:59

ملياردير أوكراني يشتري أغلى منزل سكني في التاريخ مقابل 550 مليون دولار

14:46

تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

14:42

الأمن العام يوجه رسالة للمتنزهين في عطلة نهاية أسبوع

14:34

الأوروبي للتنمية : مشروع الناقل الوطني أساسي لضمان الأمن المائي للأردنيين

14:28

جامعة البترا تحصد المركز الأول الذهبي بين الجامعات الأردنية في المسابقة الوطنية للعلوم النووية 2026

وفيات
وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026