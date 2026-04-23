وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

وطنا اليوم:وصلت إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة من الأردن، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية دولية مشتركة، محملة بالمواد الغذائية والخيم والاحتياجات الإغاثية الأساسية.

وتكونت القافلة من 19 شاحنة شاركت فيها إلى جانب الأردن 10 دول صديقة والاتحاد الأوروبي، وفق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وكان الأردن أرسل 40 شاحنة خلال الأسابيع الماضية لدعم الأشقاء في لبنان استجابة للأوضاع الإنسانية هناك.

وبينت الهيئة أن هذا الجهد لمساندة لبنان جاء بتوجيهات ملكية ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وشارك في هذا الجهد الإغاثي كل من سويسرا، وأستراليا، وكندا، ورومانيا، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، وألمانيا، وسنغافورة، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب الأردن.

وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن هذا التحرك يأتي لضمان إيصال المساعدات بكفاءة عالية وسرعة ووفق أعلى معايير العمل الإنساني.

وشدّد على أن هذه القافلة ترسخ الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بما هي مركز إقليمي للعمل الإنساني، ومركز موثوق لتنسيق الجهود الدولية، بما يعزّز من أثر الاستجابة الإنسانية والإغاثية، ويعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة بالهيئة كمنصة تنسيقية ولوجستية للعمل الإنساني.

وأضاف الشبلي أن الهيئة مستمرة في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية بما يواكب حجم الاحتياجات، ويترجم الالتزام الأردني الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف. كما وجّه الشبلي الشكر للجمهورية العربية السورية على جهودها في تسهيل مرور القافلة عبر أراضيها.