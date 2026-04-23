تنقلات قضائية تشمل مناصب قيادية – أسماء

وطنا اليوم:قرر المجلس القضائي اجراء تنقلات قضائية جديدة شملت عددا من المناصب القيادية في النيابة العامة والمحاكم العليا، وذلك في اطار تنظيم العمل وتعزيز الكفاءة داخل الجهاز القضائي.

وبحسب القرار، تم تعيين محمد الخصاونة رئيسا للنيابة العامة الادارية، فيما تم تعيين علي المصري مديرا للمكتب الفني لدى محكمة التمييز.

كما شملت التنقلات تعيين محمد البخيت مديرا للمكتب الفني لدى المحكمة الادارية العليا.

وتاتي هذه التنقلات ضمن اجراءات دورية تهدف الى تطوير الاداء القضائي وتحقيق مزيد من الكفاءة في سير العمل داخل المحاكم والنيابات.