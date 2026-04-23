ملياردير أوكراني يشتري أغلى منزل سكني في التاريخ مقابل 550 مليون دولار

وطنا اليوم:اشترى الملياردير الأوكراني رينات أخميتوف شقة فاخرة في إمارة موناكو بقيمة 471 مليون يورو (ما يعادل 550 مليون دولار)، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ سوق العقارات السكنية عالمياً، وفقاً لما أوردته “بلومبرغ”.

وتقع الشقة ضمن مشروع “Mareterra”، أحد أحدث الأحياء المطورة في الإمارة، والذي بات وجهة مفضلة لأصحاب الثروات الفائقة. وتمتد الشقة على 5 طوابق، وتضم 21 غرفة، ومسبحاً خاصاً، وجاكوزي، إضافة إلى 8 مواقف سيارات، فيما تبلغ المساحة السكنية نحو 2500 متر مربع، دون احتساب الشرفات والتراسات المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب سجلات عقارية ووثائق اطلعت عليها “بلومبرغ”، جرى توثيق الصفقة رسمياً خلال عام 2024. وأكدت شركة “SCM”، القابضة المملوكة لأخميتوف، إتمام عملية الشراء، من دون الإفصاح عن السعر النهائي.

ويضع هذا السعر القياسي الصفقة في صدارة المبيعات العقارية الفاخرة، متجاوزاً صفقات قياسية سابقة، من بينها فيلا في حي تشيلسي الراقي بلندن بيعت بنحو 300 مليون يورو، وشقة بنتهاوس في نيويورك بلغت قيمتها نحو 205 ملايين يورو.

وذكرت بلومبرغ أن الاتفاق على الشراء تم قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يعكس استثمارات أخميتوف الواسعة في الأصول العقارية العالمية.

ويعد رينات أخميتوف أغنى رجل في أوكرانيا، بثروة تتجاوز 7 مليارات دولار بحسب مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، وقد بنى ثروته عبر قطاعات المعادن والتعدين والطاقة. كما يمتلك محفظة عقارية ضخمة تشمل عقارات تاريخية بارزة، من بينها فيلا Les Cèdres الشهيرة على الريفييرا الفرنسية، والتي كانت مملوكة في وقت سابق للملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا.