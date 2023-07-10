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وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول

عمان تستضيف اجتماعاً لسبع دول عربية لبحث التفاوض مع شركات الاعلام الدولية

منذ ساعة واحدة
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول

الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف انصاف المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف المحافظة على الثقافة العربية والإسلامية واحترام الأديان على شبكة الإنترنت.

الشبول:تأخر التفاوض العربي مع شركات الإعلام الدولية ومنصات البث الرقمي أضاع حقوقاً سياسياً وقيمية عربية.

الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف الحفاظ على السيادة الرقمية للدول.

الشبول :سوق الإعلان العربي يخسر من 2 الى 3 مليار دولار سنوياً لصالح وسائل التواصل الاجتماعي.

الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف الحفاظ على السيادة الرقمية للدول.

الشبول:بدء تدريس التربية الاعلامية في مدارس المملكة العام الداراسي المقبل والأردن صاحب الريادة في هذا المجال.

 


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