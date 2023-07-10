وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول

الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف انصاف المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.
الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف المحافظة على الثقافة العربية والإسلامية واحترام الأديان على شبكة الإنترنت.
الشبول:تأخر التفاوض العربي مع شركات الإعلام الدولية ومنصات البث الرقمي أضاع حقوقاً سياسياً وقيمية عربية.
الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف الحفاظ على السيادة الرقمية للدول.
الشبول :سوق الإعلان العربي يخسر من 2 الى 3 مليار دولار سنوياً لصالح وسائل التواصل الاجتماعي.
الشبول:الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تستهدف الحفاظ على السيادة الرقمية للدول.
الشبول:بدء تدريس التربية الاعلامية في مدارس المملكة العام الداراسي المقبل والأردن صاحب الريادة في هذا المجال.