الفاير والصفدي والمصري وحنيفات في لقاء مع وزير الزراعة السعودي في السفارة السعودية بحضور السديري ..هل يصدر قرار السماح بدخول المواش الاردنية؟

وطنا اليوم – بعد نداءات أطلقها مربو الخراف البلدية، لوزارة الزراعة لإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ القطاع قبل اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث ما تزال السعودية تمنع استيراد الخراف الأردنية منذ تفشي مرض الحمى القلاعية في الأبقار.

التقى امس في مقر السفارة السعودية في العاصمة عمان رئيسي مجلسي النواب والاعيان ووزير الزراعة وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال مع وزير الزراعة السعودي بحضور السفير نايف السديري .

ولم يعرف بعد هل سيصدر قرار سعودي قريب بالسماح بدخول الاضاحي من الاردن الى السعودي في ظل اقتراب عيد الاضحى القرار تسيب بخسائر كبيرة على القطاع والسعودية لاتزال ان الحمة القلاعية سبب في وقف الاستيراد علما ان تقرير الصحة الدولية اكد انها انتهت في الاردن منذ بداية العام 2023.

وكانت السفارة السعودية قد غردت عقب اللقاء :

أقام السفير ‎@naif63_2 اليوم مأدبة عشاء تكريمًا لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة ‎@AlfadleyA، والوفد المرافق.

حضر العشاء، دولة رئيس ‎@SenateJordan فيصل الفايز، ورئيس ‎@Parliament_Jo أحمد الصفدي،وأصحاب المعالي وزراء الزراعة والمياه والبيئة،وأمين عمّان وعدد من الأعيان ورجال الأعمال.