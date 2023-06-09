بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الفاير والصفدي والمصري وحنيفات في لقاء مع وزير الزراعة السعودي في السفارة السعودية بحضور السديري ..هل يصدر قرار السماح بدخول المواش الاردنية؟

منذ ساعة واحدة
الفاير والصفدي والمصري وحنيفات في لقاء مع وزير الزراعة السعودي في السفارة السعودية بحضور السديري ..هل يصدر قرار السماح بدخول المواش الاردنية؟

 

وطنا اليوم – بعد نداءات أطلقها مربو الخراف البلدية، لوزارة الزراعة لإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ القطاع قبل اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث ما تزال السعودية تمنع استيراد الخراف الأردنية منذ تفشي مرض الحمى القلاعية في الأبقار.

التقى امس في مقر السفارة السعودية في العاصمة عمان رئيسي مجلسي النواب والاعيان ووزير الزراعة وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال مع وزير الزراعة السعودي بحضور السفير نايف السديري .

ولم يعرف بعد هل سيصدر قرار سعودي قريب بالسماح بدخول الاضاحي من الاردن الى السعودي في ظل اقتراب عيد الاضحى القرار تسيب بخسائر كبيرة على القطاع والسعودية لاتزال ان الحمة القلاعية سبب في وقف الاستيراد علما ان تقرير الصحة الدولية اكد انها انتهت في الاردن منذ بداية العام 2023.

وكانت السفارة السعودية قد غردت عقب اللقاء :

أقام السفير ‎@naif63_2 اليوم مأدبة عشاء تكريمًا لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة ‎@AlfadleyA، والوفد المرافق.
حضر العشاء، دولة رئيس ‎@SenateJordan فيصل الفايز، ورئيس ‎@Parliament_Jo أحمد الصفدي،وأصحاب المعالي وزراء الزراعة والمياه والبيئة،وأمين عمّان وعدد من الأعيان ورجال الأعمال.

٢٠٢٣٠٦٠٩ ٠٧٢٨١٠ - وطنا نيوز

٢٠٢٣٠٦٠٩ ٠٧٢٨٠٤ - وطنا نيوز

٢٠٢٣٠٦٠٩ ٠٧٢٨٠٤ 1 - وطنا نيوز

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

07:52

الاردن في حزيران.. امطار متوقعة وتعمق لحالة عدم استقرار جوي

07:20

اسعار الاضاحي مرتفع و وزارة الزراعة لم تحدد الاسعار لغاية الان

07:12

توقعات مدمرة في النصف الثاني من هذا العام للعرافة فانغا

07:02

ما علاقة الاضاحي بمهاجمة سمكة القرش لسائح روسي في مصر

06:57

تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الطعن في فرنسا

01:08

المقدم مروان مصلح الفاعوري مبارك الترفيع

00:41

هذا موعد وقفة عرفة وعيد الاضحى 2023

00:30

تهنئة وتبريك

00:07

منح الطالبة هند الشروقي درجة الدكتوراة في الارشاد النفسي والتربوي من جامعة مؤتة

22:14

ساعتان مع فهمي جدعان…شكرًا لمركز الدراسات والبحوث الإسلامية!

22:05

إحباط محاولة تهريب 10 فرنسيين من الى الاردن لهذه الجهة

22:00

الاوقاف : هذه خطبة الجمعة غداً…تقيدوا بها

وفيات

وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023