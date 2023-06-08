وزير السياحة: الأردن يمتلك بنية تحتية مميزة في القطاع الطبي

وطنا اليوم:أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، أن الأردن يمتلك بنية تحتية مميزة في القطاع الطبي، وأن الوزارة تسعى جاهدة للترويج للسياحة العلاجية في المملكة.

وقال القيسي خلال أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية بتنظيم من منظمة السياحة العالمية، الخميس، إن الأردن حظي بسمعة طيبة في مجال السياحة العلاجية، نظرا للمكانة التي تحتلها في المجال الطبي بالعالم.

وأشار إلى أن الأردن من الدول المتقدمة في مجال الطب، في ظل توفر الكوادر الطبية المؤهل، إذ يوجد نحو 3 آلاف طبيب مؤهل أكاديميا وتدريبيا، إضافة إلى وجود 35.6 بالمئة من الممرضات والممرضين المؤهلين لكل 10 آلاف نسمة.

وبين القيسي أن الأردن يمتلك 121 مستشفى، تقدم خدماتها للمواطنين وطالبي العلاج من الدول الأخرى.

بدوره، قال وزير الصحة فراس الهواري، إن السياحة العلاجية تحظى باهتمام حثيث من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات في الاردن.

وبين الهواري أن هذا القطاع يرفد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة، حيث بلغ عدد المرضى الذين تم تقديم الرعاية العلاجية لهم 111 ألف مريض خلال العام 2020 وقد ارتفع العدد إلى 152 ألف مريض خلال العام 2021 وبنسبة زيادة بلغت 37 في المئة، وكان العام الماضي أيضا قد شهد ارتفاعا في أعداد المرضى الذين تلقوا العلاج حيث وصل عددهم إلى 192 ألف مريض