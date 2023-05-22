الامن العام : الحملة تبدأ اعتبار من اليوم

وطنا اليوم – تبدأ مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة مرورية واسعة لضبط مخالفات حزام الأمان. وأوضحت المديرية، أن الحملة تأتي تطبيقا لنص المادة 38 من قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 البند 36،22 على أنه يعاقب بغرامة مالية مقدارها 15 دينارا كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة دون استخدام حزام الأمان أو تحميل الأطفال دون سن 10 سنوات في المقاعد الأمامية لسيارات الركوب ومركبات النقل المشترك، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

الحملة تشمل جميع المركبات سواء المدنية أو العسكرية، وبين الكتاب أن مديرية الأمن العام هي الجهة الرقابية والمصرح لها بتنفيذ القانون على الجميع “فمن باب أولى التزام مرتباتها بقواعد وأولويات المرور قبل تطبيقه على المواطن”.