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مصدر ينفي لوطنا اليوم مايتم تداوله حول الاحتفالات في اليرموك ويؤكد .. نوع من الرياضة

منذ 5 ساعات
مصدر ينفي لوطنا اليوم مايتم تداوله حول الاحتفالات في اليرموك ويؤكد .. نوع من الرياضة

وطنا اليوم –  خاص –  تداولت مواقع التواصل صور ومقاطع احتفالات طقوس غريبة من حمل تماثيل والمشي بها قيل انها اثناء الاحتفالات التراث الشعبي للجاليات العربية والاجنبية.

وطنا اليوم تواصلت من احد القائمين على الاحتفالية حيث اكد   ان العرض الذي اثار استهجان كثيرين، عبارة عن مجسم رمز لجزيرة بالي في اندونيسيا مشددًا ان ما تم تداوله هو نوع من انواع الرياضة كرياضة (اليوغا).

فيما اعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد عن تشكيل لجنة تحقيق بفيديو رقص الطلاب امام مجسم شببه الناشطون بالصنم.
واكد المصدر ان الطلاب الذين ظهرو في الفيديو هم طلاب مسلمون، من كلية الشريعة في جامعة اليرموك وهم من حفظة القرآن الكريم.

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