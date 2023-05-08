الإعلان عن خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق سند

وطنا اليوم:تعلن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، عن خدمات جديدة سيتاح استخدامها عبر تطبيق “سند” الحكومي المخصص للخدمات الإلكترونية الرسمية.

وقالت الوزارة إن الخدمات متعددة ومنها إمكانية إصدار جواز سفر عبر سند دون الحاجة لمراجعة دائرة الأحوال المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات دائرة الأحوال المدنية تشمل إصدار جواز سفر لأول مره للأردنيين وتجديده وإصدار بدل تالف أو فاقد.

وأكدت الوزارة أن الخدمات تشمل مؤسسات جديدة عدة.

وحول إمكانية تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين قالت الوزارة إنها تدرس حاليا آلية للتواصل مع المغتربين لتفعيل هويتهم الرقمية.

وقالت الوزارة إن عملية تحديث الخدمات على تطبيق سند وتسهيل رحلة وصول المستخدم متواصلة ولا تتوقف.

وبينت الوزارة في وقت سابق أن عدد محطات سند بلغت 500 محطة، حيث يمكن تفعيل الهوية الرقمية مجاناً من خلال زيارة إحدى المحطات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن تفعيل الهوية الرقمية أيضا مجاناً من خلال تطبيقات البنوك المشاركة، وسيتم إضافة بنوك أخرى تباعاً، ويمكن التعرف إلى قائمة مواقع المحطات من خيار “بقربي” في تطبيق سند أو زيارة الموقع الإلكتروني sanad. jo .

تطبيق “سند”، أطلقته الحكومة في فبراير/ شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء عدة تحديثات على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول العام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة في تموز 2022.

ويشتمل التطبيق على المعلومات الشخصية الخاصة بالمؤسسات والدوائر التالية: دائرة الأحوال المدنية والجوازات (معلومات بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة، معلومات جوازات السفر وشهادة الميلاد، معلومات العنوان المصرح به)، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات (معلومات رخصتي المركبة والقيادة، ومعلومات المركبات)، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (معلومات الضمان الاجتماعي والاشتراكات، معلومات ضمان الورثة والمتقاعدين)، وإدارة التأمين الصحي (معلومات التأمين الصحي)، ومديرية الأمن العام (معلومات التنفيذ القضائي)، وأمانة عمان الكبرى (معلومات المخالفات)، ودائرة الأراضي والمساحة (معلومات العقارات والأراضي والمنزل)، ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي (معلومات الشهادات الجامعة، معلومات طلاب المدارس والجامعات)، ووزارة العدل (معلومات الوكالات والكفالات)، ووزارة العمل (معلومات العمالة المنزلية)، وصندوق المعونة الوطني (معلومات المنتفعين)، ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات (معلومات الشركات والمؤسسات الفردية).

كما يشمل التطبيق المستندات الرقمية الخاصة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات (بطاقة الأحوال المدنية، شهادة الميلاد، دفتر العائلة)، وإدارة التأمين الصحي (بطاقة التأمين الصحي)، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات (رخصة المركبة، رخصة القيادة)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي (شهادة الجامعة)، ويلاحظ أن المستندات الرقمية مشفرة ومحمية برمز ” كيو أر كود” للتحقق من صحتها