وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:توفي شخصان وأُصيب 7 آخرون، إحدهم إصابته بالغة، بحادث تصادم بين مركبتين (حافلة وتريلا) على الطريق الصحراوي، صباح الأربعاء.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية إنه نتج عن الحادث وفاتين وسبعة إصابات بالغة، تم إسعافهم إلى المستشفى وإخلاء الوفاتين.

ونوهت للسائقين وجود إعاقة على المسرب الأيمن، راجية توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع التعليمات في الموقع.