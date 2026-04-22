خليفات يوضح مسار الناقل الوطني من العقبة إلى عمّان

وطنا اليوم:قال مدير مشروع الناقل الوطني، صدام خليفات، إن المشروع سيعتمد على سحب قرابة 700 مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة، سيتم تحلية 300 مليون متر مكعب منها، فيما ستعاد 400 مليون متر مكعب من المياه المالحة إلى الخليج.

وأوضح خليفات، أن المياه المحلاة ستنقل عبر نظام ضخ يمتد على طول 450 كيلومترا، ويتضمن ثلاث محطات ضخ رئيسية، نظرا لوجود فرق ارتفاع يصل إلى قرابة 1100 متر، مما يتطلب بنية تحتية متقدمة لضمان استمرارية الضخ بكفاءة، مبينا أن خط النقل سيكون بقطر يتراوح بين 2.2 و2.5 متر، مما يعكس حجم المشروع وأهميته.

وأشار إلى أن مسار خط الناقل الوطني سينطلق من الطريق الخلفي في العقبة، مرورا بمثلث وادي رم باتجاه منطقة الديسة، ثم إلى المدورة والحسا، ومن بعدها بمحاذاة الطريق الصحراوي، وصولا إلى ممر عمّان التنموي.

وأضاف أنه سيتم إنشاء محطة ضخ رئيسية في ممر عمّان التنموي، حيث سيتم تقسيم المياه إلى مسارين؛ الأول باتجاه خزان أبو علندا في العاصمة عمّان، والثاني باتجاه خزان المنتزه على امتداد المسار.

وأشار خليفات إلى أن المشروع سيعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد قرابة 300 ميغاواط، مما يغطي قرابة 30% من احتياجاته الكهربائية، لافتا إلى أن هذا التوجه جاء بهدف خفض كلف التشغيل، خاصة في ظل الاستهلاك العالي للطاقة الناتج عن عمليات التحلية وضخ المياه لمسافات طويلة وبارتفاعات كبيرة.

وبين أن محطة توليد الطاقة الشمسية ستقام في منطقة القويرة، وسيتم ربطها بمحطة التحلية في العقبة عبر خط نقل كهربائي بطول 65 كيلومترا من خطوط الضغط العالي، لتزويد المشروع بالطاقة اللازمة.

وأكد خليفات أن هذه المنظومة تمثل التصور العام لمشروع الناقل الوطني، الذي يشكل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه في الأردن.