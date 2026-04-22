بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

خليفات يوضح مسار الناقل الوطني من العقبة إلى عمّان

16 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال مدير مشروع الناقل الوطني، صدام خليفات، إن المشروع سيعتمد على سحب قرابة 700 مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة، سيتم تحلية 300 مليون متر مكعب منها، فيما ستعاد 400 مليون متر مكعب من المياه المالحة إلى الخليج.
وأوضح خليفات، أن المياه المحلاة ستنقل عبر نظام ضخ يمتد على طول 450 كيلومترا، ويتضمن ثلاث محطات ضخ رئيسية، نظرا لوجود فرق ارتفاع يصل إلى قرابة 1100 متر، مما يتطلب بنية تحتية متقدمة لضمان استمرارية الضخ بكفاءة، مبينا أن خط النقل سيكون بقطر يتراوح بين 2.2 و2.5 متر، مما يعكس حجم المشروع وأهميته.
وأشار إلى أن مسار خط الناقل الوطني سينطلق من الطريق الخلفي في العقبة، مرورا بمثلث وادي رم باتجاه منطقة الديسة، ثم إلى المدورة والحسا، ومن بعدها بمحاذاة الطريق الصحراوي، وصولا إلى ممر عمّان التنموي.
وأضاف أنه سيتم إنشاء محطة ضخ رئيسية في ممر عمّان التنموي، حيث سيتم تقسيم المياه إلى مسارين؛ الأول باتجاه خزان أبو علندا في العاصمة عمّان، والثاني باتجاه خزان المنتزه على امتداد المسار.
وأشار خليفات إلى أن المشروع سيعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد قرابة 300 ميغاواط، مما يغطي قرابة 30% من احتياجاته الكهربائية، لافتا إلى أن هذا التوجه جاء بهدف خفض كلف التشغيل، خاصة في ظل الاستهلاك العالي للطاقة الناتج عن عمليات التحلية وضخ المياه لمسافات طويلة وبارتفاعات كبيرة.
وبين أن محطة توليد الطاقة الشمسية ستقام في منطقة القويرة، وسيتم ربطها بمحطة التحلية في العقبة عبر خط نقل كهربائي بطول 65 كيلومترا من خطوط الضغط العالي، لتزويد المشروع بالطاقة اللازمة.
وأكد خليفات أن هذه المنظومة تمثل التصور العام لمشروع الناقل الوطني، الذي يشكل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه في الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:23

السودان.. ملايين العائدين يواجهون واقعا قاسيا وسط دمار واسع

09:17

الاستدامة المالية للضمان: هل نعيد ألق الوفرة والثقة؟

09:06

وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

09:03

خطوات عملية لإنهاء إشكالية سوق الخضار في وسط إربد

08:58

نادي مدينة العقبة للشباب يستعد لإنطلاق الموسم الصيفي

00:11

بين جهر المعصية ونكران الجميل للوطن … لماذا تستقيم المحاسبة؟

22:57

المساد يكتب: *WASP أدوات التغيير*

22:41

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي آل الذيب والجريسات والنمري ومقطش

20:43

نساء المشنقة .. ورقة ترامب المتأخرة على الطاولة مع إيران

20:37

الأمن العام ومؤسسة شومان يوقعان اتفاقية لتطوير مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل

20:28

وزير الثقافة: مشروع “توثيق السردية.. الأرض والإنسان” مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية الثقافة/ السردية/ الأرض/الإنسان/ الهوية

20:28

واتساب بلس.. ميتا تكسر حاجز المجانية وتطرح عصر التخصيص الفائق

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله