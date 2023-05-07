تقلبات على صعيد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب، بأن القراءات الجوية الأخيرة، تبين استمرار تأثر الأردن، الإثنين بالكُتلة الهوائية اللطيفة و الرطبة، إذ تستمر درجات الحرارة أقل بنحو 3 الى 5 درجات من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات قبل أن تعاود ارتفاعها بشكل تدريجي الثلاثاء والأربعاء.

كما يسود طقس ربيعي لطيف إلى مُعتدل خلال ساعات نهار الإثنين في مُختلف مناطق الأردن مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً، وفق ما ذكر طقس العرب.

ولفتت الخرائط الجوية في طقس العرب، إلى أنه خلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء يسود طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، مع ظهور بعض السحب المنخفضة خاصة في شمال الأردن. .

وبين أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء مع بقائها أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين مئويتين، ويسود طقس ربيعي مُعتدل بوجهٍ عام ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون درجات الحرارة مابين مطلع ومُنتصف العشرينيات مئوية في العديد من المُدن الرئيسية بما فيها العاصمة عمان، بينما تكون حول الثلاثينات مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

وأوضح أن درجات الحرارة الليلية تميل للارتفاع قليلاً بالمقارنة مع الليالي الماضية ويسود طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق بإذن الله.

ويُتوقع ان يزداد ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء و يكون ملحوظاً، بحيث تُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات، ويسود طقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق.

وترتفع درجات الحرارة الليلية ويسود طقس ادفأ من المُعتاد في عموم المناطق