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الحزب الوطني الدستوري يعقد مؤتمره العام التأسيسي بحضور تسعمائة وثلاثون عضواً في فندق الدايز إن

منذ ساعة واحدة
الحزب الوطني الدستوري يعقد مؤتمره العام التأسيسي بحضور تسعمائة وثلاثون عضواً في فندق الدايز إن

وطنا اليوم:عقد الحزب الوطني الدستوري مؤتمره العام التأسيسي بحضور تسعمائة وثلاثون عضواً في فندق الدايز إن بعمان. وذلك لتوفيق اوضاعة وفق أحكام قانون الأحزاب النافذ، واستطاع الحزب تجاوز النصاب القانوني بحضور ومشاركة المئات من أعضاء الحزب .
وأجرى الحزب إنتخابات توافقية للمكتب التنفيذي والمجلس المركزي
– الدكتور أحمد الشناق اميناً عاماً للحزب
– الدكتور محمد السلامات نائباً للأمين العام
أعضاء المكتب التنفيذي
– الدكتور أحمد الخوالدة
– السيدة فداء النجار
– السيد محمد الشناق
– السيد عباده الدحلة
– السيدة ماري معابره

المجلس المركزي
_ السيد محمود فريحات
_ السيد باسم ربابعة
– السيد بلال بصول
– السيد أمجد ارشيد
– السيد إياد الشناق
– السيدة إسراء المومني
– السيدة عبير ابوالعوف
– السيدة رغده ابوسويلم
– السيد محمود سلامة
– السيد يعرب بني خالد
– السيد عصام الخرشة
– السيد علي دواغرة
– السيدة حنان عليان
– السيد زيد بني خالد
– السيد عبود الدلق
والقى الأمين العام الدكتور أحمد الشناق كلمة في المؤتمر حول توجهات الحزب للمرحلة القادمة وتحديد لمواقف الحزب على مستوى الشأن الداخلي والخارجي .

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