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الأردن بقيادة الملك يحقق إنجازا سياسيا باستعادة النائب العدوان ومحاكمته في الأردن
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الحكومة: سنراقب أي ضرر قد يحدث بعد وقف العمل بقانون الدفاع
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الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات
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الصحة: كوفيد-19 أصبح أشبه بالانفلونزا الموسمية
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الصفدي يعقد لقاءات ثنائية وثلاثية مع نظرائه العرب
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الحزب الوطني الدستوري يعقد مؤتمره العام التأسيسي بحضور تسعمائة وثلاثون عضواً في فندق الدايز إن
18:40
عاجل – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023
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رئيسي
عاجل – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
20:00
بدء استقبال طلبات التغطية الإعلامية لزفاف ولي العهد
19:53
العمرو عبر قناة الميادين : نجاح دبلوماسي أردني بقضية النائب العدوان … ولا يوجد تنازلات
19:40
الأردن بقيادة الملك يحقق إنجازا سياسيا باستعادة النائب العدوان ومحاكمته في الأردن
19:32
أبو الغيط: الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية في الرياض إذا رغب
19:27
الحكومة: سنراقب أي ضرر قد يحدث بعد وقف العمل بقانون الدفاع
19:22
الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات
19:15
الصحة: كوفيد-19 أصبح أشبه بالانفلونزا الموسمية
19:10
الصفدي يعقد لقاءات ثنائية وثلاثية مع نظرائه العرب
19:08
الحزب الوطني الدستوري يعقد مؤتمره العام التأسيسي بحضور تسعمائة وثلاثون عضواً في فندق الدايز إن
18:17
م. موسى الساكت: القطاع الخاص بحاجة لتطوير القوانين الناظمة له لمواكبة رؤية التحديث الإقتصادي
17:33
شقيق النائب عماد العدوان يوجه رسالة شكر لجلالة الملك
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البترا تتخطى حاجز نصف مليون زائر
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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