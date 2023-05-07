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عاجل – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023

منذ ساعة واحدة
عاجل – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023

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20:00

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19:53

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19:40

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19:32

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19:27

الحكومة: سنراقب أي ضرر قد يحدث بعد وقف العمل بقانون الدفاع

19:22

الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

19:15

الصحة: كوفيد-19 أصبح أشبه بالانفلونزا الموسمية

19:10

الصفدي يعقد لقاءات ثنائية وثلاثية مع نظرائه العرب

19:08

الحزب الوطني الدستوري يعقد مؤتمره العام التأسيسي بحضور تسعمائة وثلاثون عضواً في فندق الدايز إن

18:17

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