مقال ( المحاكم تشتاق لكم ) لماذا أيها الرأي العزيزة ؟

وطنا اليوم – خاص – طالعتنا الرأي الغراء مجددا بمقال مثير للجدل من كاتب او لا اعرف مسماه بالضبط معنون باسم الكاتب علاء القرالة تحت عنوان ” الدائن والمدين المحاكم تشتاق لكم” ، لانعرف كيف تستمر الرأي العزيزة على قلب كل اردني بنشر مقالات مثير للجدل بعيدة عن نبض الشارع اقل مايمكن وصفها تمثل وجهة نظر كاتبها الذي تكررت مقالاته وتكرر انتقاد الشارع له ولها مما جعل الرأي اصبحت في زاوية بعيدة عن الشارع بعد ان كان يتحسس الاردني صفحاتها الورقية او الالكترونية كل صباح .

نشرت وطنا اليوم قبل ذلك انتقادا لمقالات للكاتب نفسه تعلق بالوضع المعيشي للشارع الاردني والغريب ان الرأي تقبل مقالات هذا الكاتب التي تتعلق بالشأن الاقتصادي و التي تحتاج الى خبراء لطرح نماذج اقتصادية او ارقام الدراسات التي تقنع الشارع الا ان كاتب الرأي يطرح ما لديه في كل مقال ليبرر قرار حكومي او يقف الى صف البنوك بعيدا كل البعد عما يطرح في الشارع .

دكتور الاقتصاد الاستاذ جمال المصري نشر في حديث له على وطنا اليوم قال فيه : للأسف الشديد أن وسائل ومواقع إعلامية هي من يساهم في هذه الفوضى ويعمقها ويوزع الالقاب وشهادات العبقرية ويسدل عباءات الخبراء والمستشارين عل كل من شاء، وهذا ما يثير الحيرة والشك عن مستوى ومصير المهنية الإعلامية، فيما يخص الصحافة الاقتصادية تحديدا.

وكاتب الرأي يطالعنا في افتتاحية الرأي بمقال وكانه يشمت بالدائن والمدين ويقول لهم المحاكم تشتاق لكم .

لم يطلع الكاتب المغوار على ما قاله رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات قال في حديث له امس استمعت له وطنا اليوم بان

البنوك لم تترك شيئا للمدينين كي يتفاوضوا عليه مع الدائنين الآخرين . رغم ان الكاتب المغروم من اشد المدافعين عن البنوك في مقالاته لا بل مقاتل لاجلها، ونشرت وطنا اليوم سابقا عن بطولاته الدونكيشوتية التي يتغنى بها امام البنوك بانه دافع عنها وتحمل وزرها .

ولم يستمع ايضا الكاتب ولا الرأي التي كانت تستمع لكل حرف من نبض الشارع الاردني زمن الرأي الجميل حيث اكد الذنيبات في تصريح لوطنا اليوم مساء امس بان

80 90 ألف شخص ستصدر أحكام بحقهم خلال الأشهر المقبلة بسبب القرار.

نعتذر نحن من الرأي على ما بدأ يصدر منها تجاه الشارع من مقالات لشخص لا اعرف مسماه داخل الرأي هل هو خبير قي الشأن الاقتصادي ام من اصدقاء البنوك او محامي عن الشركات ام كاتب داخل اروقة الرأي التي نعتز بها والتي ضمت قامات كان يحترمهم الشارع عبر تاريخها القريب من المواطن الاردني .