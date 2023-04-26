189192 مشتركًا ومشتركة في امتحان التوجيهي لعام 2023

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم إن العدد الكلي للمسجلين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان العام للعام 2023، بلغ 189192 مشتركًا ومشتركة، منهم 126216 طالبا نظاميًّا، و62976 من طلبة الدراسة الخاصة من بينهم 8107 من مشتركي رفع المعدل.

وتوزع جميع المشتركين على فروع التعليم بواقع 72918 في الفرع العلمي، و 93030 في الفرع الأدبي، و221 في الفرع الشرعي، و4426 في الفرع الزراعي، و7489 في الفرع الصناعي، و1946 في الفرع الفندقي، و9162 في فرع الاقتصاد المنزلي.