الخارجية: أردنيون يرفضون مغادرة السودان بسبب ظروفهم

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي في وزارة الخارجية السفير سنان المجالي ، ان هناك مواطنين اردنيين رفضوا العودة من السودان عبر طائرات سلاح الجو الملكي بسبب ظروفهم .

واضاف المجالي في تصريحات اذاعية عبر اثير الامن العام ، انه جرى إجلاء 343 مواطنا اردنيا وعددا من الرعايا العرب من جمهورية السودان بعد الاحداث الامنية التي تجري هناك.

وتابع أن الاردن سيسير طائرة اجلاء جديدة اليوم الثلاثاء لاجلاء من تبقى في جمهورية السودان

الى ذلك أعلن الجيش السوداني في بيان على صفحته على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، موافقته على هدنة مشروطة “بالتزام المتمردين بوقف جميع الأعمال العدائية” مدتها 72 ساعة، بوساطة أميركية وسعودية بدءا من منتصف الليلة المقبلة.

وقالت قوات الدعم السريع أمس الاثنين إنها وافقت على وقف إطلاق النار بعد وساطة أميركية لتسهيل الجهود الإنسانية، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”