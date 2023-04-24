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40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 3 ساعات
40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم/ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 40.10 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.40 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.60 و 35.70 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 283 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 324 ديناراً.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية خلال رمضان كان ضعيفاً، تنشط جزئياً بالأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، لكنه بقي متواضعاً مقارنة بموسم العام الماضي.
وأشار علان إلى أن أسعار المعدن الأصفر افتتحت تداولاتها صباح اليوم الاثنين عند 1984 دولاراً للأونصة الواحدة.


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