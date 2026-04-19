عمّان الأهلية تستضيف فعالية “لمة الطلبة السعوديين” برعاية السفير السعودي

وطنا اليوم:استضافت جامعة عمّان الأهلية فعالية “لمة الطلبة السعوديين”، التي أُقيمت برعاية سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وبحضور رسمي وأكاديمي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وشهدت الفعالية حضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في الأردن الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري، إلى جانب رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والاجتماعية، إضافة إلى جمع غفير من الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة.

وأكد سمو السفير في كلمته حرص المملكة العربية السعودية على متابعة شؤون طلبتها الدارسين في الخارج، وتوفير البيئة الداعمة لهم بما يسهم في تحقيق التفوق الأكاديمي وتعزيز انتمائهم الوطني، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجامعات الأردنية، وعلى رأسها جامعة عمّان الأهلية، في احتضان الطلبة السعوديين وتوفير بيئة تعليمية متميزة لهم.

من جانبه، رحّب الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالحضور، مؤكداً اعتزاز الجامعة باستضافة هذه النخبة من الطلبة السعوديين، وحرصها المستمر على تقديم مختلف أشكال الدعم الأكاديمي والاجتماعي لهم، بما يعزز تجربتهم الجامعية ويحقق تطلعاتهم المستقبلية.

بدوره، أشار الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة، والاستماع إلى احتياجاتهم، وبناء جسور من الثقة والتعاون، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم العلمية.

وتخللت الفعالية أجواء تفاعلية عبّر خلالها الطلبة السعوديون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعزز روح الألفة والانتماء، وتوفر منصة للتلاقي وتبادل الخبرات، مثمنين جهود الجامعة واهتمامها المتواصل بالطلبة الوافدين.