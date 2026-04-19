الخشمان يطالب بعطلة رسمية لأيام مباريات النشامى في المونديال

وطنا اليوم:طالب رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان الحكومة بإعلان أيام مباريات المنتخب الوطني الأردني في دور المجموعات من كأس العالم 2026 عطلة رسمية، بما ينسجم مع حجم الحدث الوطني الكبير، ويمنح الأردنيين الفرصة الكاملة لمؤازرة منتخبهم في مشاركته التاريخية الأولى على هذا المستوى العالمي.

وقال الخشمان، في مذكرة رسمية موجهة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن هذا الطلب ينطلق من مسؤولية وطنية صادقة، ومن إدراك عميق لحجم الفرح الشعبي الذي يعيشه الأردنيون وهم يترقبون ظهور منتخبهم الوطني في نهائيات كأس العالم، بعد انتظار طويل لهذا الإنجاز الذي شكّل لحظة فخر واعتزاز لكل بيت أردني.

وأكد الخشمان أن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في دور المجموعات تأتي في ساعات الفجر والصباح الباكر بتوقيت الأردن، الأمر الذي يجعل من الصعب على شريحة واسعة من المواطنين، من موظفين وطلبة وعاملين، متابعة هذه المباريات التاريخية ثم الالتحاق بأعمالهم ودوامهم اليومي بصورة طبيعية، ما يبرر اتخاذ قرار وطني استثنائي يواكب استثنائية الحدث نفسه.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته أمام النمسا يوم الأربعاء 17 حزيران 2026 الساعة 7:00 صباحًا، وأمام الجزائر يوم الثلاثاء 23 حزيران 2026 الساعة 6:00 صباحًا، وأمام الأرجنتين يوم الأحد 28 حزيران 2026 الساعة 5:00 صباحًا، وهي مواعيد مبكرة جدًا تستدعي موقفًا حكوميًا داعمًا يترجم نبض الشارع الأردني وتعلقه بهذه المشاركة التاريخية.

وشدد الخشمان على أن مشاركة النشامى في كأس العالم ليست مجرد استحقاق رياضي، بل حدث وطني جامع يختصر سنوات من الحلم والعمل والإصرار، ويستحق أن تقف عنده الدولة بكل مؤسساتها، لا باعتباره مباراة كرة قدم فقط، بل باعتباره عنوانًا لصورة الأردن، وإرادة شبابه، وقدرة هذا الوطن على صناعة الفرح والإنجاز.

وأضاف أن إعلان أيام المباريات عطلة رسمية لن يكون مجرد إجراء إداري، بل رسالة وطنية ومعنوية عميقة تؤكد أن الدولة تقف إلى جانب شعبها ومنتخبها في لحظة تاريخية فارقة، وتمنح الأردنيين فرصة التعبير عن دعمهم واعتزازهم براية الوطن وهي تُرفع في أكبر محفل كروي في العالم.

وختم الخشمان بالتأكيد أن هذا الطلب يأتي انسجامًا مع مكانة المنتخب الوطني في وجدان الأردنيين، ومع حق الجماهير الأردنية في أن تعيش هذه اللحظة الاستثنائية بكل ما تستحقه من اهتمام وتقدير، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة لهذا المطلب الوطني الذي يوحّد الشارع الأردني خلف منتخب الوطن