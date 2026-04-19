مجلس النواب يشطب عبارة الوزير المراهق

وطنا اليوم:صوت مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسته يوم الأحد، على قرار شطب عبارة “الوزير المراهق” من محضر جلسة المجلس السابقة.

مبادرة رئاسة المجلس

وجاء هذا القرار بعدما طلب رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، من المجلس التصويت على شطب العبارة، ملتزما بالسياقات التنظيمية للمجلس والتي تقضي بالحفاظ على أدبيات الحوار تحت القبة ومنع أي توصيفات قد تعد خروجا عن العرف البرلماني.

خلفية العبارة المثيرة للجدل

تعود تفاصيل الواقعة إلى الجلسة السابقة التي خصصت لمناقشة مشروع (قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة).

وخلال المناقشة، وجه النائب صالح العرموطي انتقادا حادا لأحد الوزراء (دون سميه رسميا في سياق الخبر)، وصفه فيه بـ “الوزير المراهق”، ردا على قيام ذلك الوزير بوصف النقابات المهنية بأنها “مراكز قوى”.

ويعد هذا التصويت خطوة لإعادة تلطيف الأجواء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومنع تسجيل هذه الملاحظات في الوثائق الرسمية للمجلس بعد اعتراض رئاسة المجلس عليها