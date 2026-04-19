زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين إلى شراء الأسمدة من مصادر مرخصة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المزارعين إلى شراء الأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية من مصادر مرخصة وموثوقة، والالتزام بالإرشادات الفنية المعتمدة لضمان سلامة الإنتاج الزراعي وجودته.
وقال مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، الدكتور المهندس محمد النعيم، إن التأكد من وجود بطاقة بيان واضحة على عبوات الأسمدة يُعد أمرا أساسيا، بحيث تتضمن نوع السماد وتركيبه وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
وأشار الى أهمية تجنب شراء الأسمدة مجهولة المصدر أو التي يتم عرضها بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، لما قد تشكله من مخاطر على التربة والمحاصيل، مؤكدا أهمية اختيار السماد المناسب وفقا لنوع المحصول ومرحلة نموه.
ولفت النعيم، الى ضرورة الالتزام بالكميات الموصى بها من الأسمدة وعدم الإفراط في استخدامها لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالتربة، مبينا أهمية حفظ الأسمدة في أماكن جافة وآمنة بعيدا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
وأكد ضرورة استشارة المهندسين المختصين في مديرية زراعة الأغوار الشمالية قبل استخدام الأسمدة للحصول على التوصيات الفنية المناسبة، مشيرا إلى أن حسن استخدام الأسمدة يسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل


