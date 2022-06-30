العمايرة: الميناء الرئيسي بجميع أرصفته متوقف عن العمل

وطنا اليوم:قال نقيب العاملين في الموانىء أحمد العمايرة إن الميناء الرئيسي بجميع أرصفته متوقف عن العمل، نتيجة إضراب عمال الموانىء في بيوتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم التي وعدوا بها الأحد المقبل.

وأضاف العمايرة ، أن باخرة سيارات واحدة اصطفت على أحد الأرصفة وأفرغت حمولتها بواسطة عمال مستأجرين، مؤكداً أنه لا يوجد بواخر بالانتظار هذا اليوم.

وبخصوص لجنة التحقيق أكد العمايرة أن اللجنة المشكلة تواصل الاستماع إلى الشهود وبعض المسؤولين، وأن نقابة الموانىء ليست عضوا في اللجنة وبانتظار نتائج التحقيق