التهديدات الإيرانية المبطنة تطال كابلات انترنت رئيسية

وطنا اليوم:نشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء خريطة مفصلة لكابلات الإنترنت البحرية التي تعبر مضيق هرمز، مصورة إياها على أنها بنية تحتية “شديدة الوهن”.

وصنف التقرير المضيق، المعروف بأهميته للطاقة، بأنه يحمل هوية موازية كـ “نقطة اختناق رقمية” تمر عبرها نحو 97% من حركة الإنترنت العالمية.

7 كابلات تربط العالم في ممر ضيق

وحدد التقرير ما لا يقل عن سبعة كابلات رئيسية، من بينها أنظمة “فالكون” (FALCON) و”AAE-1″ و”سي-مي-وي” (SEA-ME-WE)، التي تربط دول الخليج بمراكز بيانات عملاقة في أوروبا وآسيا.

وأوضح التقرير أن جميع هذه الخطوط تمر في مياه عمان لا إيران، مما يجعلها متركزة في نطاق جغرافي ضيق جدا يفتقر إلى البدائل.

تحليل “تيلي جيوغرافي”: حادث واحد قد يعزل مناطق

ونقلت الوكالة عن تحليل لشركة “تيلي جيوغرافي” (TeleGeography) أن تقارب هذه الكابلات يعني أن أي فعل، سواء كان عرضيا كمرساة سفينة أو متعمدا، قد يتلف أنظمة متعددة في آن واحد.

كما نبه التقرير إلى أن سفن الإصلاح ستكون عرضة للمخاطر في أي بيئة عدائية، نظيرا لحاجتها للبقاء ثابتة لفترات طويلة أثناء العمل.

رسائل مبطنة وتوترات جيوسياسية

واعتبرت قناة “إيران إنترناشيونال” أن نشر هذه الخريطة في هذا التوقيت يمثل “تحذيرا مستترا” من قبل طهران، وليس مجرد مادة إعلامية.

ويأتي التقرير في ظل الحملة العسكرية الأميركية و”الإسرائيلية” ضد إيران، مما دفع المحللين لقراءته كتلميح إلى “نقاط الضغط الاستراتيجية” التي تملكها طهران ضد جيرانها في الضفة الجنوبية، الذين يعتمدون بشكل كلي على هذه المسارات لتأمين خدماتهم السحابية واتصالاتهم المالية.