جدل في المغرب بعد تداول فيديو لطقوس دينية قرب سور أثري بمراكش

وطنا اليوم:أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل في المغرب، بعدما أظهر مجموعة من الأشخاص وهم يؤدون طقوساً دينية يهودية بشكل جماعي في الفضاء العام قرب سور “باب دكالة” التاريخي بمدينة مراكش، في مشهد غير مألوف أثار ردود فعل متباينة.

وتداول نشطاء المقطع مرفقاً بتعليقات متسائلة، حيث عبّر بعضهم عن استغرابه من طبيعة المشهد ومكانه، معتبرين أن الطقوس التي ظهرت في الفيديو تشبه تلك التي تُؤدى في مواقع دينية معروفة، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات حول خلفيات الواقعة وسياقها.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ظهر في الفيديو رجال يرتدون لباساً دينياً يهودياً تقليدياً، من قبيل شالات الصلاة (التاليت) والقبعات (الكيباه)، وهم يؤدون صلوات وأدعية بشكل جماعي في فضاء مفتوح، بجوار أحد المعالم التاريخية البارزة في المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المعنيين بالأمر يُرجح أنهم قدموا إلى المكان عبر حافلة، حيث قاموا بأداء هذه الطقوس قبل مغادرتهم، دون أن تتضح طبيعة هويتهم بشكل رسمي، أو ما إذا كانوا سياحاً أجانب من أصول يهودية.

وفي المقابل، لم يتسنّ إلى حدود إعداد هذا التقرير التأكد من صحة الفيديو بشكل مستقل، كما لم تصدر أي توضيحات رسمية من السلطات المحلية بمدينة مراكش أو من ممثلي الطائفة اليهودية بالمغرب بشأن ملابسات الواقعة.

وأعاد هذا الحدث إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول حدود ممارسة الشعائر الدينية في الفضاءات العامة، ومدى خضوعها للمقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات، حيث دعا عدد من المتفاعلين إلى ضرورة توضيح الإطار القانوني الذي يؤطر مثل هذه الممارسات.

كما امتد النقاش إلى قراءات ذات طابع سياسي وثقافي، إذ اعتبر بعض المعلقين أن الواقعة تتجاوز بعدها الديني لتطرح تساؤلات مرتبطة بالسياق الإقليمي الراهن، في حين شدد آخرون على أهمية التمييز بين حرية المعتقد واحترام خصوصية الفضاء العام والرمزية التاريخية للأماكن.

وفي ظل غياب معطيات رسمية دقيقة، يظل هذا الملف مفتوحاً على عدة تأويلات، في انتظار توضيحات من الجهات المختصة من شأنها تبديد الغموض المحيط بهذه الواقعة، وتحديد طبيعتها وسياقها القانوني.

وأفاد رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب، في مقطع فيديو، أن الأمر يتعلق بمجموعة من اليهود المتدينين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، حلّوا بالمغرب في إطار زيارة دينية وسياحية تشمل عدداً من الأولياء الصالحين الذين يحظون بمكانة خاصة لديهم، مشيراً إلى أن اختيار المغرب جاء لقناعتهم بأنه بلد ينعم بالأمن والاستقرار ويُعرف بثقافة التعايش والتسامح.