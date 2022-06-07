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60 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية في 6 أشهر

منذ ثانيتين
60 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية في 6 أشهر

وطنا اليوم:كشف وزير الداخلية مازن الفراية، عن حصول 60 شخصاً من المستثمرين في الأردن على الجنسية الأردنية خلال الـ 6 أشهر الماضية.
وقال الفراية، خلال لقائه مستثمري مدينة الحسن الصناعية في اربد اليوم الثلاثاء، إن الأردن بيئة آمنة و جاذبة للإستثمارات، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإستثمار في المدن الصناعية بشكل أوسع.


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