60 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية في 6 أشهر

وطنا اليوم:كشف وزير الداخلية مازن الفراية، عن حصول 60 شخصاً من المستثمرين في الأردن على الجنسية الأردنية خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وقال الفراية، خلال لقائه مستثمري مدينة الحسن الصناعية في اربد اليوم الثلاثاء، إن الأردن بيئة آمنة و جاذبة للإستثمارات، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإستثمار في المدن الصناعية بشكل أوسع.