بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم الشبكة إلى “ISTIQLAL80”

4 ساعات ago
أورنج الأردن تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم الشبكة إلى “ISTIQLAL80”

وطنا اليوم-اعتزازاً بهويتها الوطنية وإحياءً للذكرى الثمانين لعيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت أورنج الأردن عن تغيير اسم الشبكة الظاهر على الأجهزة الخلوية التي تدعم هذه الخاصية إلى ISTIQLAL80“، في خطوة ترسّخ قيم الفخر، والعزيمة، والبناء، والوحدة الوطنية تحت راية الأردن، وتعكس دور الشركة في إحياء المناسبات الوطنية عبر منصاتها الرقمية، لتعكس بذلك مكانتها كالشريك الوطني الموثوق.

وانطلاقاً من شعار الشركة “دايماً معاك” وحرصاً منها على الاستمرار في مشاركة الأردنيين فرحتهم واحتفالاتهم، جاء تغيير اسم الشبكة لمدة ثلاثة أيام تزامناً مع يوم الاستقلال الذي يصادف 25 أيار 2026، ليرافق المستخدمين في بهجتهم خلال هذه المناسبة، فيما قامت Orange Money بإضافة الشعار الرسمي للاحتفال تأكيداً على مشاركتها الأردنيين هذه المناسبة الوطنية.

أورنج الأردن تعتز وتفخر بانتمائها للوطن، وتؤمن بأنها شريكة لتاريخ الأردن المعاصر بدءاً من قيادتها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في قطاع الاتصالات ووصولاً لمساهمتها الفاعلة في دعم التحول الرقمي والابتكار وتمكين جميع فئات المجتمع الأردني من العائلات، والشابات، والشباب.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة:

www.orange.jo

https://orange.jo/orange-money


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:49

الاستقلال الناجز… ميلاد وطن خرج من عباءة الانتداب إلى هيبة الدولة

14:46

رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي

13:55

​الاستقلال الـثمانون: ثنائية العقد الهاشمي والوعي الشعبي في بناء الدولة النموذج

12:50

كتبت شيرين قسوس هبّة نيسان

12:12

عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة “Retracted Publication”

12:10

رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026

10:58

الزوايدة يكتب :من يعوضنا نحن أبناء منطقة وادي رم والديسة عن انقطاع السياحة

00:56

وزير الشباب يرعى ختام مهرجان العقبة الرياضي الرابع/صور

20:43

عطية : زيارة ولي العهد الى ألمانيا تحقيق لشراكة دائمة تجمع الأردن والاتحاد الأوروبي

20:41

استقالة تولسي غابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية

20:25

علان: أسعار الألبسة في المحال أقل من المتاجر الإلكترونية الخارجية

20:05

متحف السيارات الملكي يُسيّر موكبا مهيبا يجوب عمان احتفاءً بعيد الاستقلال

وفيات
وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026