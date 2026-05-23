رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026

وطنا اليوم-كرّم رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان الفرق الفائزة في “هاكاثون الريادة والابتكار 2026” الذي نظّمه مركز الابتكار والريادة في الجامعة خلال الفترة من 17–19 أيار 2026، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات، وبحضور مجموعة من المدربين والمرشدين والخبراء في مجالات الريادة والابتكار.

وامتدت فعاليات الهاكاثون على مدار ثلاثة أيام، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع وحلول قابلة للتطبيق، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم والعمل الجماعي والإرشاد العملي.

وتضمنت الفعالية جلسات تدريبية وورش عمل متخصصة، إلى جانب جلسات إرشاد وتطوير للأفكار، وصولاً إلى مرحلة العروض النهائية أمام لجنة التحكيم، حيث جرى اختيار المشاريع الفائزة وتكريم أصحابها.

وأكد مدير مركز الابتكار والريادة السيد محمد عبدالله أن هذه الفعالية تأتي ضمن رؤية الجامعة في دعم الابتكار وتمكين الشباب، وخلق مساحات عملية تساعد الطلبة على تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات والعمل الريادي، بما ينسجم مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.

وفي ختام الهاكاثون، كرّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بحضور عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، وعميدة كلية التكنولوجيا الزراعية الدكتورة رشا الطراونة، ومدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد الحوراني، الفرق الفائزة تقديراً لأفكارها ومشاريعها الابتكارية المتميزة.

وحصل فريق “MARIA” على المركز الأول وجائزة مالية بقيمة 700 دينار، وضم الفريق الطلبة: شوكت أحمد شوكت كتانه، إيمان طارق سليمان حباق، محمد سامي أنور حماد، إيـباء الأنصاري محمد المشاقبة، ووليد خالد وليد بريك.

كما حصل فريق “Care Connect” على المركز الثاني وجائزة مالية بقيمة 500 دينار، وضم الفريق الطلبة: مريم أشرف عبدالرحمن خلاد، رنيم شادي شفيق عبيدات، وهلا ماهر علي القضاه.

وجاء فريق “Smart Drop” في المركز الثالث وحصل على جائزة مالية بقيمة 300 دينار، وضم الفريق الطلبة: نيروز جمال سريوه، عيسى علاء السراحنة، زيد أشرف الجغبير، أديان نشأت الحسن، وفرح وليد الرشق.