الزوايدة يكتب :من يعوضنا نحن أبناء منطقة وادي رم والديسة عن انقطاع السياحة

بقلم حسن علي الزوايده

قدر لنا أن يكون النشاط السياحي هو مصدر دخل الكثير من أبناء هذه المنطقة، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي أصبح يعاني منها الكثيرون من أبناء المنطقة بسبب انقطاع هذا الدخل، إلا أنه وللأسف لم نحظَ بعناية الحكومة التي من واجبها أن تخدم المواطن وأن تكون معيناً له في جميع أحواله.

لقد أصبحنا ضحية حروب وأزمات لا يد لنا فيها، وتأثرت أرزاق الناس بشكل مباشر، وأصبحت الأسر التي كانت تعتمد على السياحة تعاني من ضيق الحال وقلة الفرص وغياب البدائل الحقيقية.

إن وادي رم والديسة ليستا مجرد منطقتين سياحيتين، بل هما موطن لأناس بسطاء كافحوا سنوات طويلة من أجل بناء مشاريعهم الصغيرة وخدمة الزوار والسياح بكل محبة وكرم، حتى أصبحت المنطقة وجهة عالمية يقصدها الناس من مختلف دول العالم. لكن مع تراجع الحركة السياحية توقفت مصادر الرزق، وتعطلت المخيمات السياحية، وخفت حركة النقل والأسواق، وأصبح كثير من الشباب عاجزين عن تأمين أبسط متطلبات الحياة.

إننا لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب بحقوق إنسانية عادلة تحفظ كرامة المواطن وتمنحه القدرة على الصمود في هذه الظروف الصعبة. فمن واجب الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية أن تلتفت إلى معاناة أبناء المنطقة، وأن تعمل على تقديم برامج دعم حقيقية من خلال الجمعيات السياحية والهيئات المحلية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن الوعود المؤقتة أو الحلول الشكلية.

كما أن المرحلة الحالية تحتاج إلى خطط تنموية عاجلة تخلق فرص عمل بديلة، وتدعم المشاريع الصغيرة، وتوفر قروضاً ميسرة دون فوائد مرهقة، لأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على المنطقة وأبنائها.

ونحن أبناء وادي رم والديسة كنا دائماً أوفياء للوطن وواجهة مشرفة للأردن أمام العالم، وحافظنا على صورة بلدنا بأفضل صورة ممكنة، لذلك من حقنا أن نشعر بأن هناك من يقف معنا في هذه المحنة، وأن الدولة لا تترك أبناءها يواجهون الظروف وحدهم.

إن الوقوف إلى جانب الناس في أوقات الأزمات ليس منّة من أحد، بل هو واجب وطني وأخلاقي، ورسالة تؤكد أن الإنسان الأردني سيبقى دائماً أولوية تستحق الرعاية والاهتمام