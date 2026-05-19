ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ34 من الجناح العسكري بمؤتة

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الرابع والثلاثين من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس الوزراء وزير الدفاع جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء عبيدﷲ المعايطة، ورئيس جامعة مؤتة سلامة النعيمات.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.
وألقى رئيس جامعة مؤتة كلمة خلال الحفل، أشار فيها إلى ما يتحلى به الخريجون من قيم عسكرية وانضباط عالٍ، مجسدين شرف الجندية الأردنية في سلوكهم وحاملين عقيدة الوطن في قلوبهم، بعد أن أقسموا على أن يكونوا درعه الحصين وسياجه المنيع.
بدوره، أكد مندوب مفتي القوات المسلحة أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستبقى موضع فخر واعتزاز بما تحمله من قيم الشرف والتضحية والفداء، وبجهودها في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.
وسلم سمو ولي العهد الجوائز التقديرية لأوائل الخريجين من مختلف تخصصات كليتي العلوم العسكرية والشرطية.
وحضر الحفل مسؤولون عسكريون ومدنيون، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة.


