دعوات لاصطياد تطبيقات نقل مخالفة وتحذير من نشوب خلافات بين السائقين

وطنا اليوم:تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات أطلقتها مجموعة تكاسي جميع المحافظات لتسليم جميع تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة إلى هيئة النقل البري وإدارة السير.

وبحسب رصد، فإن هذه الدعوات جاءت لضبط الفوضى في عملية النقل من قبل تطبيقات أو مركبات غير متخصصة بنقل الركاب وكذلك لإيقاف الترويج لهذه الوسائط عبر منصات التواصل سواء أكانت مجموعات عبر فيسبوك أو واتساب.

بدوره حذر ممثل سائقي تطبيقات النقل الذكي المرخصين وعضو اللجنة الرقابية بهيئة تنظيم النقل يوسف أبو عودة من هذه الدعوات التي تتضمن تحريضا مباشرا وقد تؤدي إلى نشوب الخلافات بين السائقين على مختلف الأنماط.

وقال أبو عودة، إنه مع توجه هيئة النقل البري وإدارة السير إلى ضبط العمل المخالف ولكن بشكل قانوني، مؤكدا ضرورة التعامل مع الملف ضمن الأطر القانونية وتحت إشراف الجهات المختصة الذين يحملون صفة الضابطة العدلية.

وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من هيئة تنظيم النقل البري تتولى متابعة المخالفات والمواقع والحملات المتعلقة بهذا الملف، مشيرا إلى أنه دعا في وقت سابق إلى وقف الشركات غير المرخصة والأشخاص الذين يقفون وراء تلك المجموعات على فيسبوك وواتساب لمنع العمل.

يشار إلى أن هيئة النقل البري أطلقت مؤخرا حملة لضبط التطبيقات غير المرخصة والمركبات التي تعمل في مجال النقل بشكل مخالف ودون أي مسوغ قانوني مع وضع غرامات كبيرة على المخالفين.