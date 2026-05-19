وزير الأشغال يوجه بتوسعة وتأهيل مواقع حيوية من طريق بغداد الدولي

وطنا اليوم:تفقّد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الثلاثاء، طريق بغداد الدولي، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة المفرق، للاطلاع عن كثب على الاحتياجات العاجلة والمطالب المرورية على هذا الطريق الحيوي.

ووجّه أبو السمن، خلال الجولة، الكوادر الفنية والمعنية في الوزارة للبدء الفوري بإعداد دراسة فنية متكاملة لموقعين محددين في منطقتي “نايفة” و”المنارة”، بهدف توسعة الطريق في هذه المناطق التي تشهد حركة مرورية مأهولة ونشاطاً تجارياً كثيفاً، والعمل على إنشاء جزيرة وسطية في تلك المواقع، وتعزيزها بكافة عناصر السلامة المرورية والشواخص التحذيرية اللازمة للحد من الحوادث وضمان سلامة مرتادي الطريق والمجتمعات المحلية المحيطة به.

وتضع وزارة الأشغال طريق بغداد على رأس سلم أولوياتها، إذ كانت قد أجرت دراسة لإعادة إنشاء الطريق بالكامل، قُدّرت كلفتها بنحو 300 مليون دينار، فيما لجأت الوزارة، في ضوء ضعف الإمكانات المالية، إلى تنفيذ مشاريع جزئية في المناطق الأكثر تضرراً من الطريق.

ويُذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بدأت، قبل أيام، أعمال صيانة وتأهيل الأجزاء الأكثر تضرراً من طريق بغداد الدولي في المنطقة الممتدة من الرويشد وصولاً إلى الصفاوي، وبطول تقريبي يبلغ 9 كيلومترات، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لنهج الوزارة الرامي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية ومواكبة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية بما يضمن الحد من الاختناقات المرورية وتعزيز مستويات السلامة العامة وتسهيل التنقل بين مختلف المناطق.

وتُقدّر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو مليوني دينار، بتمويل مباشر من الوزارة، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة 150 يوم عمل وفق الجدول الزمني المعتمد، لتشمل صيانة شاملة للأجزاء التي شهدت تراجعاً في حالتها الفنية نتيجة الأحمال المرورية المرتفعة، وذلك عبر استخدام أحدث الخلطات الإسفلتية وكشط الطبقات المتضررة وإعادة تأهيلها بالكامل، بالإضافة إلى تنفيذ معالجات فنية وترقيعات دقيقة للأسطح المتهالكة، وتزويد الطريق بكافة عناصر السلامة من دهانات وعواكس، لضمان ديمومته وسلامته الإنشائية على المدى الطويل.

ورافق الوزير في جولته الميدانية النائب حابس الشبيب، والأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة وسيم العدوان.