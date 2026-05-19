ضربة قوية لإسبانيا.. لامين يغيب عن بداية مونديال كأس العالم 2026

ساعتين ago
وطنا اليوم:تلقّى المنتخب الإسباني ضربة فنية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، بعد تأكد غياب نجم برشلونة لامين جمال عن أول مباراتين في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر والسعودية بسبب إصابة عضلية.
وبحسب التقارير، فإن جمال يعاني من شدّ عضلي في عضلة الساق اليسرى، تعرض له خلال تنفيذ ركلة جزاء في مباراة برشلونة أمام سيلتا فيغو مطلع نيسان الماضي، وهو ما استدعى منحه برنامجا علاجيا خاصا لتفادي تفاقم الإصابة.
ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه لتشمل مواجهتي 15 و21 حزيران، مع ترجيحات بأن تكون عودته المحتملة أمام منتخب الأوروغواي في 28 حزيران، إذا اكتملت جاهزيته البدنية.
وتشير التقديرات الطبية إلى أن إصابة جمال تصنف ضمن الدرجة الثانية من الشد العضلي، والتي تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع للتعافي، فيما يفضل الجهازان الطبيان في برشلونة والاتحاد الإسباني عدم التعجل في إشراكه لتجنب تفاقم الحالة وتحولها إلى إصابة أكثر خطورة.
وفي سياق متصل، ظهر جمال في مدرجات ملعب “كامب نو” خلال فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 3-1، حيث تابع أيضا لحظة وداع زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أقام مراسم مؤثرة داخل الملعب بحضور الجماهير، قبل أن يلقي خطابا عاطفيا أعلن فيه نهاية رحلته مع النادي بعد أربعة أعوام حافلة.


