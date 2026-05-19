الجيش الإيرانى: إذا اعتدى العدو على بلادنا سنفتح جبهات جديدة

وطنا اليوم:ذكرت وكالة ⁠مهر شبه ⁠الرسمية للأنباء أن دوي انفجارات ‌سُمع في جزيرة قشم الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مضيفة أن ⁠السبب غير معروف ⁠ولم يصدر ⁠تعليق رسمي ⁠حتى ⁠الآن.

من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن الشؤون الأمنية في محافظة هرمزغان أن أصوات الانفجارات في قشم ناجمة عن تفكيك ذخائر من مخلفات الحرب.

الى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الايراني، إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا مرة أخرى سنفتح جبهات جديدة ضده بأدوات وأساليب جديدة، مضيفا “العدو كان يتصور بأنه سيتمكن من تحقيق هدفه النهائي لتقسيم البلاد عبر اغتيال المرشد الايراني والقادة العسكريين”.

وأوضح “قواتنا تعاملت مع فترة وقف إطلاق النار كأنها فترة حرب واستفادت من الفرصة لتعزيز قدراتها القتالية”، مؤكدا أن قوات إيران تفرض سيطرتها على مضيق هرمز والوضع لن يعود إلى حالته السابقة.

وقال إنه “ليس أمام العدو أي خيار سوى احترام الشعب الإيراني ومراعاة حقوق بلادنا المشروعة”.

وكان قد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إنه فى حال شن اعتداء بري على إيران فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة، وفق وكالة تسنيم للأنباء. وأضاف قائلا: نحن نواجه في هذا العام ظروفاً خاصة؛ فوحدات الجيش في حالة تأهب.

وأكد أن وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيراً عن ظروف الحرب بالنسبة لنا؛ ولهذا السبب، لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن و بدلاً من ذلك حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش.

أضاف: “من ضمن برامجنا، تعزيز حضور أفراد وقادة الجيش في صلاة الجمعة غداً، وإلقاء القادة كلمات قبل خطبتي صلاة الجمعة”.

وقال المتحدث باسم الجيش: “أيضاً، ستقوم وحدات الانضباط العسكري باستعراض في ميادين مدينة طهران، وخلال هذه الأيام سيكون حضور القادة في التجمعات الليلية للناس في ساحات المدن أكثر كثافة، وسيلقي القادة في العديد من هذه الميادين كلمات حول إنجازات القوات المسلحة”.