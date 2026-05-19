جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين فني طاقة متجددة

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
فني طاقة متجددة:
وفقاً للشروط التالية
أردني الجنسية.
لديه خبره لا تقل عن سنتين في مجال فحص الألواح الشمسية وتنظيفها.
يحمل شهادة الدبلوم بتخصص الطاقة المتجددة او تخصص ذي صلة.
الوثائق المطلوبة
السيرة الذاتية.
صورة عن المؤهل العلمي.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة.
على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 25/5/2026 ..


