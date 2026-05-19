تراجع جواز السفر الأردني إلى المرتبة 164 عالمياً

وطنا اليوم:تراجع جواز السفر الأردني ضمن التصنيف العالمي الجديد لقوة جوازات السفر، وفق مؤشر “باسبورت إندكس” الصادر عن مؤسسة “أرتون كابيتال”، والذي أظهر تحديثاً لمستويات التنقل الدولية لعام 2026.

وبحسب البيانات، جاء الجواز الأردني في المرتبة 164 عالمياً والعاشرة عربياً، مع تسجيل 62 نقطة هذا العام، مقارنة بـ65 نقطة في العام الماضي، ما يعكس تراجعاً محدوداً في قوة الوصول إلى الوجهات الدولية.

وعلى الصعيد العربي، واصلت دولة الإمارات تصدرها للقائمة، محققة أعلى تقييم عالمي بلغ 182 نقطة، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ المؤشر.

وحلّت قطر في المركز الثاني عربياً، تلتها الكويت، ثم السعودية، فالبحرين، ثم سلطنة عُمان، والمغرب، وتونس، والجزائر، فيما جاء الأردن في المرتبة العاشرة عربياً.

أما عالمياً، فقد حافظت سنغافورة على موقعها المتقدم بحلولها في المركز الثاني برصيد 175 نقطة، ضمن قائمة تتصدرها جوازات سفر آسيوية وأوروبية في المراتب الأولى.

وأشار المؤشر إلى أن الجواز الأردني ما زال يتفوق على عدة دول عربية، من بينها مصر ولبنان وليبيا واليمن والعراق وسورية، التي جاءت في مراتب متأخرة ضمن التصنيف.

وعلى مستوى أوروبا، استمرت عدة دول في الهيمنة على المراتب المتقدمة عالمياً، من بينها إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا والدنمارك