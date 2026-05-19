أمانة عمان: لا أضرار تستدعي ميزانية للصيانة في حديقة النشامى

وطنا اليوم:أكَّدت أمانة عمَّان الكبرى، عدم تكبدها تكاليف مادّيّة لعمليات الصيانة في حديقة النشامى بعد الأسبوع الأول من افتتاحها رسميا، موضِّحةً أنَّ الأضرار المسجلة بسيطة ولا تستدعي رصد ميزانية لصيانتها.

وبيَّنت أمانة عمان ردا على استفسارات بعد رصد شكاوى جراء أعمال تخريبية داخل الحديقة من قبل مريدين لها، أنَّ الأمر اقتصر على بعض الأضرار البسيطة والمحدودة في بعض الألعاب، والتي جرى استبدالها فوراً بموجب كفالة الشركة المُصنِّعة ودون أي نفقات إضافية.

وأوضحت أن الأمانة قامت بالتنسيق المباشر والمسبق مع الجهات الأمنية لاتِّخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الحديقة وممتلكاتها وروَّادها.

وشملت الإجراءات تفعيل خطَّة أمنية متكاملة قبل الافتتاح تعتمد على التواجد المستمر لمُرتَّبات مديرية الأمن العام بمختلف اختصاصاتها، وتعزيز الموقع بموظفي الأمن والحماية التابعين للأمانة، وتوير الكوادر الإدارية والفنية المؤهَّلة لضمان سلامة المرافق.

وكانت رُصدت العديد من الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي حول أعمال تخريبية من قبل بعض زائري حديقة النشامى المفتتحة مؤخرا في مرج الحمام.

وطالبوا بفرض غرامات على كل من يخالف ويقوم بأعمال مُنافية للأخلاق والنَّظافة العامَّة، إلى جانب تخصيص مبلغ رمزي كدخولية للحديقة، لضبطها والحدّ من هذه الأعمال.