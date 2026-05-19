صناعة عمان تنظم دورة تدريبية حول الانتاج الصناعي باستحدام ماكينات CNC

وطنا اليوم:نظّمت غرفة صناعة عمّان دورة تدريبية متخصصة بعنوان “الإنتاج الصناعي باستخدام ماكينات (CNC)”، وذلك ضمن إطار مشروع الشراكة في التدريب والتعليم المهني والتقني الذي تنفّذه الغرفة بالتعاون مع غرفة كولون الألمانية وبدعم من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات والمهارات الفنية للمهندسين والفنيين العاملين لدى المصانع من خلال برامج تدريبية مهنية ومتخصصة وبالاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في مجال التدريب وبما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية.
وبيّنت غرفة صناعة عمان أن الدورة نُفذت بالتعاون مع أكاديمية درجة التميز للتدريب بواقع (40) ساعة تدريبية على مدى ثلاثة أسابيع، وبمشاركة (20) متدربًا من المهندسين والفنيين العاملين لدى المصانع من قطاع الصناعات الهندسية، الصناعات البلاستيكية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
وأوضحت الغرفة أن الدورة تميّزت بتركيزها على الجوانب العملية والتطبيقة لاستخدام برنامجMastercam) ) المتخصص في التصميم الصناعي والمحاكاة الواقعية لعمليات التشغيل والتصنيع داخل المصانع، بالاضافة الى تصميم القطع والقوالب الصناعية، محاكاة عمليات الإنتاج ، إعداد مسارات التشغيل من خلال برمجة ماكينات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)، بما يتيح للمتدربين تطبيق المهارات المكتسبة مباشرة ضمن بيئة العمل الصناعية الحقيقية ، كما وأضافت الغرفة أن هذه الدورة تُعد الأولى من نوعها المخصصة للقطاع الصناعي ، حيث تم بناء منهاج الدورة ومخرجات التعلّم استنادًا إلى دراسة احتياجات المصانع ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لتنظيم واعتماد مخرجات التعلّم بما يتناسب مع الأولويات والاحتياجات لمختلف القطاعات الصناعية.
وأكد المشاركون خلال الجلسة الختامية على مدى استفادتهم من مثل هذه الدورات النوعية والفنية، لا سيما في تطوير مهاراتهم التقنية المتخصصة وتعزيز قدراتهم في مجال التصميم والتصنيع ، حيث أشارت مجموعة من المتدربين على بدء التطبيق الفعلي للمهارات والأساليب التي تعلموها في مجالات التصميم والتشغيل، رسم القطع وصناعة القوالب الصناعية بما يعكس الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي داخل بيئة الإنتاج والاثر الايجابي المباشرة على أداء المصانع من خلال تطوير جودة المنتجات و الانتاجية .


