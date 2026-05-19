بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مواقع بيع الأضاحي في عمان – أسماء

ساعة واحدة ago
مواقع بيع الأضاحي في عمان – أسماء

وطنا اليوم:أكدت أمانة عمّان الكبرى أن العمل جارٍ على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة، لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نواب مدير المدينة والمديرون التنفيذيون والمديرون المعنيون بشؤون المناطق والبيئة والشؤون الصحية والأسواق، اليوم الاثنين، على عدد من مواقع بيع الأضاحي في مدينة عمّان، للاطلاع على سير التجهيزات في هذه المواقع.
ويبلغ إجمالي عدد الحظائر المخصصة لبيع الأضاحي هذا العام يتجاوز 400 حظيرة، موزعة على عدد من المواقع المعتمدة داخل العاصمة، بهدف تنظيم عمليات البيع وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين ومربي المواشي وأصحاب الملاحم.
وتشمل المواقع المعتمدة لبيع الأضاحي لعام 2026 مناطق: بسمان، المدينة، النصر، ماركا، بدر، نزال، زهران، رأس العين، العبدلي، طارق، القويسمة، اليرموك، خريبة السوق، المقابلين، وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام، صويلح، تلاع العلي، شفا بدران، الجبيهة، وأبو نصير، إضافة إلى موقعي مسلخ عمّان ومسلخ الماضونة، المخصصين لذبح الأضاحي فقط.
وستخضع جميع الحظائر لرقابة بيطرية مباشرة من قبل أطباء بيطريين مختصين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية المعتمدة، وضمان سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

أمانة عمان: لا أضرار تستدعي ميزانية للصيانة في حديقة النشامى

16:46

تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة وسط منظومة خدمات متكاملة

16:14

تراجع جواز السفر الأردني إلى المرتبة 164 عالمياً

15:59

الرئيس السوري يصدر مرسوما يحظر دخول البضائع الإسرائيلية

15:44

وزير الأشغال يوجه بتوسعة وتأهيل مواقع حيوية من طريق بغداد الدولي

15:41

صناعة عمان تنظم دورة تدريبية حول الانتاج الصناعي باستحدام ماكينات CNC

15:39

Orange Jordan Participates in “Femi Tech” Initiative to Empower Women in Tech

15:36

قتيل بعبوة ناسفة زرعت بمركبة استهدفت مركز إدارة التسليح بدمشق

15:08

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين فني طاقة متجددة

15:05

ضربة قوية لإسبانيا.. لامين يغيب عن بداية مونديال كأس العالم 2026

14:48

تحذير أمني : محتالون يستهدفون كبار السن والأطفال بطرق إلكترونية جديدة

14:32

الجيش الإيرانى: إذا اعتدى العدو على بلادنا سنفتح جبهات جديدة

وفيات
وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026