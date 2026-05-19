تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة وسط منظومة خدمات متكاملة

وطنا اليوم:واصلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عمليات تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ضمن خطة تنظيمية متكاملة شملت الحجاج والطواقم الإدارية، ووفق جدول زمني دقيق راعى انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنجاح موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وفي سياق الاستعدادات الميدانية، انتقلت البعثة الطبية الأردنية إلى مكة المكرمة لتأمين الرعاية الصحية اللازمة للحجاج الذين يصلون إلى مكة، حيث جرى أمس تفويج العديد من الحجاج إلى مكة، ضمن برنامج التفويج الذي أعدته الوزارة.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، أن الوزارة تعمل على تجنيب الحجاج أوقات الذروة من خلال خطة تفويج مدروسة، تضمن أعلى مستويات التنظيم والانسيابية، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تشرف بشكل مباشر على تجهيز الغرف المحجوزة للحجاج في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحسين جودتها، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج طوال فترة إقامتهم في الديار المقدسة.

وشدد على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة خدمات الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بما يعكس صورة مشرفة عن بعثات الحج الأردنية، ويعزز جودة تجربة الحجاج خلال أداء مناسكهم.

وكان الخلايلة قد تفقد في جولات ميدانية مقار إقامة الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة، اطلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أهمية المتابعة المباشرة لضمان تقديم أفضل الخدمات.

من جانبه، أكد مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، حرص الوزارة على توفير بيئة مريحة وآمنة تضمن راحة الحجاج وسلامتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستستكمل عمليات تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة خلال اليومين المقبلة، ضمن الخطة المعتمدة للموسم الحالي.

وأوضح البطوش، أن جميع الحجاج الأردنيين وصلوا إلى المدينة المنورة بسلام، دون تسجيل أي حوادث تُذكر منذ بداية رحلة الحج لهذا العام، مبينا أن عمليات التفويج إلى مكة المكرمة تسير بسلاسة وفق الخطة التنظيمية التي وضعتها الوزارة.

وأشار إلى ان الحجاج الذين جرى تفويجهم الى مكة المكرمة من المدينة المنورة بصحة جيدة، وأن إجراءات التتويج تسير بسلاسة.

من جانبهم، أشاد عدد من الحجاج الأردنيين بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة منذ مغادرتهم الأردن وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة، مؤكدين أنهم لم يلمسوا أي تقصير من إداريي البعثة أو الكوادر المشرفة على التفويج والإقامة والنقل.

وقال حجاج، إن فرق البعثة الإدارية كانت حاضرة باستمرار لتسهيل الإجراءات ومتابعة أوضاع الحجاج أولا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تحديات قد تواجههم، سواء خلال التنقل أو في مقار الإقامة.

وأضافوا أن إجراءات الدخول والتنقل جرت بسهولة وانسيابية، في ظل التنسيق العالي بين الجهات الأردنية والسعودية، مشيرين إلى أن كوادر البعثة قدمت صورة مشرفة في حسن التنظيم وسرعة الاستجابة وتقديم المساعدة للحجاج، لا سيما كبار السن والمرضى.

وأكد حجاج أن الخدمات المقدمة داخل الفنادق والحافلات ومقار الاستقبال اتسمت بالتنظيم والمتابعة المستمرة، مع توفر الإرشاد الديني والإداري على مدار الساعة، ما أسهم في توفير أجواء من الراحة والطمأنينة للحجاج خلال رحلتهم إلى الديار المقدسة.

وفي إطار جهود التوعية والإرشاد، أعدت وزارة الأوقاف برنامجا توعويا وإرشاديا متكاملا لموسم حج 1447هـ/2026م، يتضمن لجانا متخصصة وبرامج ميدانية لمرافقة الحجاج وإرشادهم خلال أداء المناسك.

كما أعدت دليلا متكاملا لأعمال الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي بنسختين ورقية وإلكترونية، وجرى تضمينه ضمن تطبيق “وفد الرحمن”، بهدف تسهيل وصول الحجاج إلى المعلومات والإرشادات المتعلقة بالمناسك.

وعقدت الوزارة دورة علمية للمرشدين المرافقين لقوافل الحجاج، تضمنت شرحا مفصلا لأعمال الحج والعمرة والتعليمات الإدارية، بما يضمن جاهزية المرشدين للقيام بدورهم التوعوي والإرشادي طوال فترة الحج.

وتنظم الوزارة دروسا ومحاضرات داخل فنادق الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب تقديم دروس داخل الحافلات الناقلة للحجاج، مع إعداد مادة علمية خاصة بدروس يوم عرفة، لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصورة صحيحة ووفق الأحكام الشرعية.

وتشمل البرامج الإرشادية شرح كيفية أداء مناسك الحج خطوة بخطوة، وتوضيح الأخطاء الشائعة وسبل تجنبها، إضافة إلى بيان أحكام الحج الخاصة بالنساء وكبار السن، والتوعية بأهمية الابتعاد عن الازدحامات والتعامل مع المتغيرات والظروف المتعلقة بمواعيد القدوم والمغادرة والتفويج.

وفيما يتعلق بدور الوعاظ والمشرفين، أكدت الوزارة أنهم سيتولون مهام الإرشاد والتعليم للحجاج منذ انطلاق الرحلة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، من خلال تقديم الدروس المتعلقة بأحكام المناسك داخل الحافلات والفنادق وأثناء أداء الشعائر، بما يعزز من وعي الحجاج ويمكنهم من أداء مناسكهم على أكمل وجه.